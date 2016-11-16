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رفعة الكريمبس أجدد تسريحات الشعر

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الأربعاء 16-11-2016 20:39

" الكريمبس" طريقة جديدة في تمويج الشعر بشكل يجمع بين الشعر المالس والمجعّد. اشتهر مصفف الشعر " طلال طبارة" بهذه الطريقة. من هنا زار فريق عمل "سيدتي نت" طبارة لاكتشاف خطوات وطريقة استخدام الكريمبس في أجدد تسريحات الشعر.

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إليك في هذا الفيديو خطوات تطبيق رفعة مميزة للسهرة:
-اربطي شعرك على شكل ربطة ذيل الحصان
-اتركي الغرة منسدلة على الوجه
-لفي خصل ربطة ذيل الحصان على شكل كريمبس
-اخفي الربطة بالخصلات الملفوفة بشكل تتشابك مع بعضها

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سيدتي