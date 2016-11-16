رفعة الكريمبس أجدد تسريحات الشعر

" الكريمبس" طريقة جديدة في تمويج الشعر بشكل يجمع بين الشعر المالس والمجعّد. اشتهر مصفف الشعر " طلال طبارة" بهذه الطريقة. من هنا زار فريق عمل "سيدتي نت" طبارة لاكتشاف خطوات وطريقة استخدام الكريمبس في أجدد تسريحات الشعر.

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إليك في هذا الفيديو خطوات تطبيق رفعة مميزة للسهرة:

-اربطي شعرك على شكل ربطة ذيل الحصان

-اتركي الغرة منسدلة على الوجه

-لفي خصل ربطة ذيل الحصان على شكل كريمبس

-اخفي الربطة بالخصلات الملفوفة بشكل تتشابك مع بعضها