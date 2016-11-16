«الوزراء»: افتتاح المرحلة الأولى من المتحف المصرى الكبير سبتمبر 2018

استعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، تقريرًا حول المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الجيزة.

وتناول محافظ الجيزة اللواء كمال الدالي، خلال الاجتماع بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، عدد من المشروعات الخاصة بقطاع الآثار، والتى تتضمن إنشاء المتحف المصرى الكبير.

وأكد الدالي، أنه جار العمل على الانتهاء من المرحلة الأولى من المتحف المصري الكبير؛ لافتتاحها فى سبتمبر 2018، هذا بالاضافة إلى مشروع تطوير المنطقة الأثرية لهضبة أهرامات.

وشدد رئيس الوزراء فى هذا الصدد على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ تلك المشروعات من قبل الجهات المعنية، حتى يتسنى دخولها الخدمة فى أقرب وقت ممكن، وهو ما سيسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وييسر سبل معيشتهم.

ووجه رئيس الوزراء بسحب المشروعات المتوقفة من المقاولين المتقاعسين، وإعادة اسنادها إلى آخرين بما يضمن الانتهاء منها وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وبالجودة المطلوبة.