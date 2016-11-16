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بعد مشادته مع البدري.. هل يواجه متعب مصير أمير عبد الحميد فى الأهلى

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بعد مشادته مع البدري.. هل يواجه متعب مصير أمير عبد الحميد فى الأهلى بعد مشادته مع البدري.. هل يواجه متعب مصير أمير عبد الحميد فى الأهلى

>كتب محمد عراقى

فى تصرف مفاجئ عبر عماد متعب، مهاجم الأهلى عن غضبه الشديد خلال مران الفريق مساء اليوم الأربعاء، عندما استبعده حسام البدرى المدير الفنى من التقسيمة التى خاضها الفريق عقب عملية الإحماء.

متعب فوجئ باستبعاد البدرى له من التقسيمة رغم عدم معاناته من أية آلام أو إصابات بل إنه ظهر بشكل جيد خلال تدريبات الإطالات.

وبعدها طلب البدرى من أنيس الشعلالى مدرب الأحمال البدنية بالفريق تنفيذ برنامج تأهيلى لمتعب على هامش المران، ثار مهاجم الفريق وأبدى غضبه وظل يتمتم بكلمات قبل أن يسدد الكرة بعيدًا عن مدرجات التتش تعبيرًا عن غضبه مردداً عبارة "أنتو مصدقين نفسكو" قبل أن يؤدى برنامجًا تأهيليا مع الشعلالى.

وغادر عماد متعب المران، دون أن يؤدى تدريبات الإطالات والإحماء التى يؤديها اللاعبون عقب التقسيمة، وذلك تعبيرا عن غضبه بعدما استبعده حسام البدرى من التقسيمة قبل أن يعود إليها بعد مرور ٢٥ دقيقة منها تقريبا، وبعدما غادر متعب ملعب التتش وتوجه إلى غرفة خلع الملابس ذهب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة إليه ليستفسر منه عن سبب غضبه خلال المران.

الحارس السابق رحل عن القلعة الحمراء فى واقعة مشابهة بعد نشوب أزمة بينه وبين هادى خشبة مدير قطاع الكرة وحسام البدرى المدير الفنى للفريق فى ذلك الوقت بعد تطور الأمر لخناقة قوية داخل غرفة خلع الملابس،بسبب استبعاد عبد الحميد عن حراسة مرمى الأهلى،ليتخذ البدرى قراراً فى وقتها بالاستغناء عن أمير عبد الحميد.


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