طلائع الجيش يتسلح بـ18 لاعبًا لمواجهة الاتحاد السكندرى

كتب - هيثم عويس

استقر أحمد سامى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على اختيار 18 لاعبًا لمواجهة الاتحاد السكندرى غدًا الخميس، فى المباراة المقررة بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن فعاليات الأسبوع التاسع للدورى.

وضمت القائمة "عماد السيد - محمد بسام فى حراسة المرمى - كريم مسعد - أحمد أوكا - عاصم صلاح - رشاد فاروق - محمد هاشم - معتمد محسن - فرانك ستيفن - عبد العزيز توفيق - محمد أشرف "روقا" - محمد رزق - أحمد عيد عبد الملك - أحمد صبرى - أحمد حجاج - محمد أشرف - محمد جمال - عصام صبحى".

يذكر أن طلائع الجيش يحتل المركز السادس بجدول الدورى برصيد 13 نقطة ولم يخسر أى لقاء منذ انطلاق المسابقة وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع الثانى .