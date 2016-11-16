نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبى بين المقاصة والداخلية

كتب سليمان النقر

انتهى الشوط الأول من مباراة المقاصة مع الداخلية بالتعادل السلبى فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد الفيوم ضمن منافسات الأسبوع التاسع من مسابقة الدورى العام.

واستحوذ المقاصة على مجريات اللقاء من بدايته وشن هجوما مكثفا على دفاعات الداخلية معتمدًا على تحركات رباعى الهجوم أحمد الشيخ ونانا بوكو وفوافى وإريك تراورى وسط صمود مدافعى الداخلية وتصديهم للهجوم المكثف لأصحاب الأرض.

وتمركز اللعب فى وسط ملعب الداخلية طوال الشوط الأول وسط محاولات من الفريق الفيومى لفك شفرة الدفاع مع اعتماد الضيوف على إبعاد الكرة واللعب على الهجمات المرتدة واستمر الأداء على هذا الحال حتى نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبى.