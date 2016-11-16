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محافظ الجيزة: 39 مليار جنيه تكلفة إقامة 1157 مشروعًا

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محافظ الجيزة: 39 مليار جنيه تكلفة إقامة 1157 مشروعًا محافظ الجيزة: 39 مليار جنيه تكلفة إقامة 1157 مشروعًا

اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة

قال اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، إن تنفيذ 1157 مشروعًا بالمحافظة تم بتكلفة 39 مليار جنيه بمختلف القطاعات.

وأوضح الدالى، في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن هناك محطتان للصرف الصحى ستدخل حيز التنفيذ أول الشهر المقبل، بجانب 3 محطات أخرى ستخل الخدمة العام المقبل.

وأشار الدالى، إلى أن صندوق تطوير العشوائيات، سيقوم بتطوير 11 منطقة، بينها 6 مناطق في الجيزة.

فيما أكد الدالى، أنه تم مناقشة تطوير المناطق الآثرية، حيث جار العمل بالمتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أنه تم الموافقة على تخصيص ميزانية لتطوير منطقة الأهرامات، فضلا عن الانتهاء من تخطيط ترعة المنصورية لتطويرها.

 

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