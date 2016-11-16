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وزير الصحة: زيادة المخصصات المالية 600 مليون جنيه لدعم فرق تكلفة الغسيل الكلوي

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وزير الصحة: زيادة المخصصات المالية 600 مليون جنيه لدعم فرق تكلفة الغسيل الكلوي وزير الصحة: زيادة المخصصات المالية 600 مليون جنيه لدعم فرق تكلفة الغسيل الكلوي

أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة

 

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، أن الدولة ستتحمل فارق الزيادة التي تم إضافتها على سعر إجراء جلسات الغسيل الكلوي، من 140 إلى 200 جنيهًا، سواء بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة، نتيجة ارتفاع المستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا دعم الميزانية بقيمة ٦٠٠ مليون جنيه، إضافة الى تكلفة علاجهم على نفقة الدولة سنويًا بحوالى 750 مليون جنيه، وذلك لتغطية فرق التكلفة فى أسعار الجلسات.

وأوضح راضى، أن إجمالي عدد مرضى الفشل الكلوي في ، حوالى 36 ألف و116 مريض، وأكد أنه تم مخاطبة وزارة المالية حيال هذا الدعم، وجاري توفير الاعتمادات المالية اللازمة، وضمها إلى موازنة العلاج على نفقة الدولة.

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