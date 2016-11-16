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محافظة الجيزة: 39 مليار تكلفة 1157 مشروع

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محافظة الجيزة: 39 مليار تكلفة 1157 مشروع محافظة الجيزة: 39 مليار تكلفة 1157 مشروع

اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة

قال اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، إن تنفيذ 1157 مشروعًا بالمحافظة تم بتكلفة 39 مليار جنيه بمختلف القطاعاتـ وأوضح الدالى، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هناك محطتان للصرف الصحى ستدخل حيز التنفيذ أول الشهر المقبل، بجانب 3 محطات أخرى ستخل الخدمة العام المقبل.

وأشار الدالى، إلى أن صندوق تطوير العشوائيات، سيقوم بتطوير 11 منطقة، بينها 6 مناطق عشوائية في الجيزة، فيما أكد الدالى، أنه تم مناقشة تطوير المناطق الآثرية، حيث يجرى العمل بالمتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أنه تم الموافقة على تخصيص مبلغ لتطوير منطقة الأهرامات، وتم الانتهاء من تخطيط ترعة المنصورية لتطويرها.

 

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