النيابة تبدأ التحقيق بواقعة اتهام ربة منزل بالخصوص لجارتها وزوجها بخطف طفلتها

القليوبية – محمد قاسم

بدأت نيابة الخصوص برئاسة المستشار محمود سعيد رئيس النيابة التحقيق فى واقعة اتهام ربة منزل لكهربائى وزوجته باختطاف ابنتها بسبب وجود خلافات مالية بينهم.

وتلقى المقدم علاء عطية رئيس مباحث قسم الخصوص بلاغًا من "ميرفت م " 35 سنة ربة منزل يفيد قيام كلًا من " نجلاء ف ش " 32 سنة ربة منزل وزوجها "رجب م ق" - 43 سنة - كهربائى باختطاف نجلتها الطفلة "هاجر" 3 شهور، وذلك لوجود خلافات مالية بينهم، وتم إخطار اللواء مجدى عبد العال مدير الأمن فتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، وتم ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما أنكرا ما نسب إليهما وعللا ذلك لوجود خلافات بينهما وبين المبلغة على مبالغ مالية.

وتوصلت تحريات المباحث برئاسة العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة إلى عدم صحة الواقعة، وبإعادة مناقشة المبلغة والدة الطفلة وتضييق الخناق عليها اعترفت بقيامها باختلاق تلك الواقعة، وذلك لوجود خلافات مالية بينها وبين جيرانها، وأنها قامت بترك طفلتها لدى إحدى أصدقائها وتدعى " فاطمة ف " 36 سنة ربة منزل وباستهداف الأخيرة تم ضبطها وبرفقتها الطفلة، وبمواجهتها اعترفت بقيام المبلغة بترك طفلتها لديها منذ حوالى 3 ايام وعللت لها ذلك لوجود خلافات زوجية بينها وبين زوجها، وطلبت منها ترك الطفلة لديها لمدة يومين لحين إنهاء تلك الخلافات

وتحرر محضر بالواقعة رقم المحضر 5766 لسنة 2016 وبعرضه على النيابة العامة تولت التحقيق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامي العام الأول لنيابات شمال القليوبية.