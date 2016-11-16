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"رؤية مصر 2030وقضايا الشباب" .. ندوة بمجمع إعلام بورسعيد

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"رؤية مصر 2030وقضايا الشباب" .. ندوة بمجمع إعلام بورسعيد "رؤية مصر 2030وقضايا الشباب" .. ندوة بمجمع إعلام بورسعيد

>بورسعيد – محمد عزام

عقد مجمع إعلام بورسعيد، اليوم الأربعاء، ندوة تحت عنوان "رؤية 2030وقضايا الشباب"؛ وذلك لبلورة رؤية مشتركة حول أوضاع الشباب المصرى ومشكلاته وتطلعاته، ومدى اهتمامه بأحوال الوطن وإدراكه للمشكلات بطريقة حقيقية .

ومن جانبها قالت مرفت الخولي، مدير مجمع اعلام بورسعيد، إنه قد حان وقت العمل لكآفة أفراد المجتمع وخاصةً الشباب لما لديهم من طاقات وابداعات يمكن استغلالها في هذه الفترة من التحديات على المستويين الإقتصادي والإجتماعي للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات : التعليم، الصحة، النقل، الإسكان، مياه الشرب، الصرف الصحى؛ وغيرها .

وأضافت الدكتورة عبير النعناعي، وكيل التدريب للمعهد العالى للخدمة الاجتماعية، أن تمكين الشباب لم تعد عبارة تتردد في المحافل، ولكنها أصبحت غاية من غايات "الاستراتيجية" لتحسين أداء المجتمعات .

وأوضحت "النعناعي"، أن هذه الاستراتيجية سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي كبير، وستوفر فرص عمل لائقة للشباب وللمرأة ولذوى الاحتياجات الخاصة .

 وأشارت إلى أنه تم إجراء دراسات لمعرفة كيف يفكر الشباب للتأكد من فاعلية الحوار؛ فهناك تغيرات طرأت سواء اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية فى الفترة الماضية، واختلفت أدوات الشباب فأصبح لديه التكنولوجيا الحديثة، واستطاع أن يفكر بشكل مختلف .

وخلال الندوة تم فتح باب النقاش وكانت من أهم توصيات الشباب المشارك ضرورة الإسراع فى تطوير منظومة التعليم، والاهتمام بالتعليم الفنى لمواكبة سوق العم، وكانت محاربة الهجرة غير الشرعية للشباب ثانى توصية للقاء مؤكدين على ضرورة توفير الدعم المادى والمعنوى للشباب للحصول على فرص عمل لائقة سواء بالداخل او الخارج حتى لا ينساق الى هذا الطريق الخاطىء .

 

 


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