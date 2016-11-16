الدرن ومدى انتشاره وخطورته على العالم بمؤتمر طبى لجامعة أسيوط

اسيوط - هيثم البدري

بدأت منذ قليل وقائع ورشة العمل الثانية فى إطار وقائع المؤتمر السنوي الخامس لجمعية الطب التكاملي واضطرابات النوم بجامعة أسيوط وذلك تحت عنوان " مرض الدرن وانتشاره وخطورته على مستوى دول العالم " ، أعلنت عن ذلك الدكتورة سوزان سلامة أستاذ ورئيس قسم الصدر بجامعة أسيوط ورئيس المؤتمر ، مشيرة أن المؤتمر يمتد في الفترة من 15- 19 من نوفمبر 2016 تحت رعاية السادة الوزراء الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالي، الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية الإدارية ، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان وبحضور المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ، والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط والدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة أسيوط الأسبق ورئيس جامعة بدر الحالي ورئيس مجلس إدارة الجمعية ، والدكتور عمر عواد أستاذ القلب بجامعة عين شمس ونائب رئيس المؤتمر .

وقد أوضحت الدكتورة سوزان سلامة أن الورشة برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين المسئول الدولي عن الدرن في مصر ورئيس جمعية الصدر والتدرن المصرية والتى تتناول على مدار اليوم طرق التشخيص الحديثة للدرن سواء داخل مصر أو خارجها ، وكما تضمن تدريب لأطباء الصدر والأطفال والباطنين على كيفية العلاج الأمثل لحالات الدرن والأجهزة الطبية الحديثة في ذلك المجال وكيفية التعامل مع الحالات المقاومة للعلاج وذلك بحضور عدد من الأطباء من مصر ونيجيريا والسودان .