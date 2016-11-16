دمياط - عبده عبد البارى

وافق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، على مذكرة مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، بشأن حل مجلس إدارة مركز شباب استاد دمياط، وإحالته للنيابة الإدارية، وتعيين مجلس مؤقت لإدارة المركز، لحين انتخاب مجلس جديد. وجاء قرار حل مجلس إدارة مركز شباب استاد دمياط بتوصية من هيئة الرقابة الإدارية بدمياط.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، برئاسة العميد عادل عياد، قد فحصت الشكاوى الواردة ضد مجلس الإدارة بالاشتراك مع لجنة من مديرية الشباب والرياضة بدمياط، وأوصت الرقابة الإدارية بحل مجلس إدارة مركز شباب استاد دمياط وإحالته للنيابة الإدارية.