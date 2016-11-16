قصة سؤال قالته ليلى مراد فأحرجت الشيخ الشعراوي “الراجل عنده ثدي ليه؟”

شيماء مصطفى

بالطبع كلنا نعرف الفنانة ليلي مراد، واكن البعض منا لم يكن يعرف انها اشهرت إسلامها مؤخرا وكانت دائما محل تحفيز الراهبات في الكنائس لدعوتها للدخول إلي المسيحية، وكان من المعروف عن ليلي مراد انها كانت من متابعي الشيخ الشعراوي، وكانت متابعة لموضوعاته بإستمرار بعد دخولها الإسلام وكانت تريد ان تقوم بعمل فيلم بإسمها “ليلي المسلمة”.

حيث كانت الفناة ليلي مراد تتابع برنامج الشيخ محمد متولي الشعراوي إمام الدعاة الذي كان يعرض في التليفزيون المصرى، وكانت ليلي مراد تقوم بتدوين الموضوعات التي يتكلم عنها الشيخ الشعراوي وتسأل في كل الامور الدينية والحياتية عموما، حيث كان هناك بعض التساؤلات التي كانت تشغل بالها فذهبت للشيخ الشعراوي الذي كان يسكن بجانبها في جاردين سيتي.

حبث طلبت الفنانة ليلي مراد من الشيخ الشعراوي الاجابة علي بعض الاسئلة وبالفعل رحب بها الشيخ الشعراوي واكد انها انسانة ملتزمة بالدين، وقالت له “هسألك سؤال بس متضحكش عليا” ثم وافق الشيخ الشعراوي، وبعد عدة لحظات من التفكير قالت له “مش ربنا خلق ثدي المرأة عشان الطفل يرضع منه” رد عليها الشيخ الشعراوي وقال لها صحيح، فقالت ” ليه الرجالة عندهم ثدي”، فضحك الشيخ الشعراوي وقال لها من الممكن في المستقبل نعرف حكمة الله في خلق ثدي للرجال وقال انه قرأ في إحدي المجلات ان هناك رجل اوروبي تحول إلي فتاة وبمساعدة ثديه نجحت العملية، فقال من الممكن ان تكون حكمة ربنا هنا ان تكون في مساعدة الاشخاص الذين يريدوا التحول إلي فتاة.

شبكةعيونالإخبارية

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