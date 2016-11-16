بالفيديو .. زيادة جديدة في أسعار الكهرباء تمهيداً لرفع الدعم عنها نهائياً خلال هذه الفترة الزمنية

شيماء مصطفى

بعد قرار تعويم الجنيه وانخفاض قيمته والذي اثر أول شئ علي أسعار الخدمات البترولية التي زادت وقد تكهن المواطنين بزيادة أسعار الكهرباء وهذا ما اكده وزير الكهرباء محمد شاكر.

وقد صرح وزير الكهرباء محمد شاكر انه سوف يكون هناك زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء خلال الشهور القادمة وستبدأ في 7/2017 وان هذه الزيادة التي من مقرر تطبيقها علي فواتير الكهرباء سوف توفر للدوله ما يزيد عن 6 مليار جنيه وان الوزارة تعمل علي وضع خطة لرفع الدعم نهائيا عن الكهرباء خلا الخمس سنوات القادمة .

ومن الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولي التي نري فيها زيادة في أسعار شرائح الكهرباء فقد كان هناك زيادة في أسعار الكهرباء في يوليو الماضي وقد غضب المواطنين كثيرا لهذه الزيادة إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي علق في هذا الشأن وقال “الحكومة زادت الحد الأدنى للرواتب وعملت معاش تكافل وكرامة يقولوا قليل ولما نيجي نزود جنيهات قليله في المترو والكهربا يقولوا كتير ، هي جنيهاتنا ملهاش قيمة وجنيهاتكم لها قيمة؟ البلد بتاعتنا كلنا مش بتاعتي أنا لوحدي ومش حتنهض غير بينا كلنا”.

شبكةعيونالإخبارية

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