أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

أسعار الحديد و الأسمنت اليوم الأربعاء في مصر بجميع الشركات والمصانع

  • مصر
  • 101
Google+ Print
أسعار الحديد و الأسمنت اليوم الأربعاء في مصر بجميع الشركات والمصانع أسعار الحديد و الأسمنت اليوم الأربعاء في مصر بجميع الشركات والمصانع

انخفض اليوم رسميا  وهذه الأسعار ما سوف يتم التعامل بها في جميع الشركات حيث تفاوت سعر الحديد بشكل كبير في مختلف الشركات ووصل سعره  إلى اكثر من 9000 جنيها للطن الواحد، وعلى الرغم من انخفاض إلا إن الكثير من الشركات كانت تغالى فلا سعره، نظرا لتقلبات السوق الاقتصادية.
الحديد اليوم  في بعد خفض أسعارها رسميا

واليوم ننشر لكم قائمة بأسعار الحديد الجديدة والتي تشمل جميع الشركات والمصانع بمصر
الشركة  سعر الطن (تسليم المصنع)
حديد عز  8390 جنيه
بيشاي  8400 جنيه
صلب مصر (السويس للصلب ، أل عطية، العتال)  8350 جنيه
المراكبي والعشري  8300 جنيه
حديد عياد  8200 جنيه
الجيوشي للصلب  8100 جنيه
حديد سرحان  8050 جنيه
طنطا للصلب ، المنوفية للصلب ، حديد عنتر  8050 جنيه

ومن الملاحظ أن حديد عز انخفض للمرة الثالثة حيث انخفض عن الأسعار في الأيام السابقة لأكثر من ثلاث مئة جنيها للطن الواحد ووصل سعر حديد التسليح إلى 8300للطن الواحد، ونأمل في زيادة في الانخفاض بعد استقرار الحالة الاقتصادية بمصر ليصل السعر إلى ما كان عليه من شهور قليلة مضت فهو كان ب6000 جنيهيا للطن الواحد.

أسعار الأسمنت اليوم  بمصر

أسعار الأسمنت اليوم تمر باستقرار وثابت في الأسواق واليكم منشور بأسعار جميع الشركات والأسعار خاصتها اليوم.

الشركة العربية للأسمنت : أقل سعر 830 جنيه وأعلى سعر 835 جنيه مصري.
– أسمنت أسيوط : أقل سعر 840 جنيه وأعلى سعر 840 جنيه مصري.
– أسمنت وادي النيل : أقل سعر 780 جنيه وأعلى سعر 785 جنيه مصري.
– لا فارج للأسمنت : أقل سعر 815 جنيه وأعلى سعر 820 جنيه مصري.
– أسمنت ميدكوم أسوان : أقل سعر 760 جنيه وأعلى سعر 765 جنيه مصري.
– أسمنت العريش : أقل سعر 775 جنيه وأعلى سعر 775 جنيه مصري.
– أسمنت سيناء : أقل سعر 765 جنيه وأعلى سعر 770 جنيه مصري.
– الشركة القومية للأسمنت : أقل سعر 775 جنيه وأعلى سعر 780 جنيه مصري.
– السويس للأسمنت : أقل سعر 805 جنيه وأعلى سعر 810 جنيه مصري.
– أسمنت بورتلاند طرة : أقل سعر 805 جنيه وأعلى سعر 810 جنيه مصري.
– أسمنت حلوان : أقل سعر 805 جنيه وأعلى سعر 810 جنيه مصري.
– أسمنت شوري : أقل سعر 760 جنيه وأعلى سعر 760 جنيه مصري.
– مصر بني سويف : أقل سعر 780 جنيه وأعلى سعر 785 جنيه مصري.
– السويدي : أقل سعر 810 جنيه وأعلى سعر 815 جنيه مصري.
– جنوب الوادي : أقل سعر 770 جنيه وأعلى سعر 775 جنيه مصري.
– أسمنت بني سويف : أقل سعر 760 جنيه وأعلى سعر 760 جنيه مصري.
– مصر للأسمنت قنا : أقل سعر 800 جنيه وأعلى سعر 800 جنيه مصري.
– الإسكندرية للأسمنت : أقل سعر 800 جنيه وأعلى سعر 810 جنيه مصري.
– أسمنت العامرية : أقل سعر 865 جنيه وأعلى سعر 865 جنيه مصري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية

8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر