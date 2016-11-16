أسعار الحديد و الأسمنت اليوم الأربعاء في مصر بجميع الشركات والمصانع

شيماء مصطفى

انخفض سعر الحديد اليوم رسميا وهذه الأسعار ما سوف يتم التعامل بها في جميع الشركات حيث تفاوت سعر الحديد بشكل كبير في مختلف الشركات ووصل سعره إلى اكثر من 9000 جنيها للطن الواحد، وعلى الرغم من انخفاض سعر الدولار إلا إن الكثير من الشركات كانت تغالى فلا سعره، نظرا لتقلبات السوق الاقتصادية.

أسعار الحديد اليوم في مصر بعد خفض أسعارها رسميا

واليوم ننشر لكم قائمة بأسعار الحديد الجديدة والتي تشمل جميع الشركات والمصانع بمصر

الشركة سعر الطن (تسليم المصنع)

حديد عز 8390 جنيه

بيشاي 8400 جنيه

صلب مصر (السويس للصلب ، أل عطية، العتال) 8350 جنيه

المراكبي والعشري 8300 جنيه

حديد عياد 8200 جنيه

الجيوشي للصلب 8100 جنيه

حديد سرحان 8050 جنيه

طنطا للصلب ، المنوفية للصلب ، حديد عنتر 8050 جنيه

ومن الملاحظ أن حديد عز انخفض للمرة الثالثة حيث انخفض عن الأسعار في الأيام السابقة لأكثر من ثلاث مئة جنيها للطن الواحد ووصل سعر حديد التسليح إلى 8300للطن الواحد، ونأمل في زيادة في الانخفاض بعد استقرار الحالة الاقتصادية بمصر ليصل السعر إلى ما كان عليه من شهور قليلة مضت فهو كان ب6000 جنيهيا للطن الواحد.

أسعار الأسمنت اليوم بمصر

أسعار الأسمنت اليوم تمر باستقرار وثابت في الأسواق واليكم منشور بأسعار جميع الشركات والأسعار خاصتها اليوم.

الشركة العربية للأسمنت : أقل سعر 830 جنيه وأعلى سعر 835 جنيه مصري.

– أسمنت أسيوط : أقل سعر 840 جنيه وأعلى سعر 840 جنيه مصري.

– أسمنت وادي النيل : أقل سعر 780 جنيه وأعلى سعر 785 جنيه مصري.

– لا فارج للأسمنت : أقل سعر 815 جنيه وأعلى سعر 820 جنيه مصري.

– أسمنت ميدكوم أسوان : أقل سعر 760 جنيه وأعلى سعر 765 جنيه مصري.

– أسمنت العريش : أقل سعر 775 جنيه وأعلى سعر 775 جنيه مصري.

– أسمنت سيناء : أقل سعر 765 جنيه وأعلى سعر 770 جنيه مصري.

– الشركة القومية للأسمنت : أقل سعر 775 جنيه وأعلى سعر 780 جنيه مصري.

– السويس للأسمنت : أقل سعر 805 جنيه وأعلى سعر 810 جنيه مصري.

– أسمنت بورتلاند طرة : أقل سعر 805 جنيه وأعلى سعر 810 جنيه مصري.

– أسمنت حلوان : أقل سعر 805 جنيه وأعلى سعر 810 جنيه مصري.

– أسمنت شوري : أقل سعر 760 جنيه وأعلى سعر 760 جنيه مصري.

– مصر بني سويف : أقل سعر 780 جنيه وأعلى سعر 785 جنيه مصري.

– السويدي : أقل سعر 810 جنيه وأعلى سعر 815 جنيه مصري.

– جنوب الوادي : أقل سعر 770 جنيه وأعلى سعر 775 جنيه مصري.

– أسمنت بني سويف : أقل سعر 760 جنيه وأعلى سعر 760 جنيه مصري.

– مصر للأسمنت قنا : أقل سعر 800 جنيه وأعلى سعر 800 جنيه مصري.

– الإسكندرية للأسمنت : أقل سعر 800 جنيه وأعلى سعر 810 جنيه مصري.

– أسمنت العامرية : أقل سعر 865 جنيه وأعلى سعر 865 جنيه مصري.

شبكةعيونالإخبارية

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