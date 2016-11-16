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صورة رضيع على قمة جبل شاهق تثير مواقع التواصل الإجتماعي السعودية ومغردون : الأطفال نعمة

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صورة رضيع على قمة جبل شاهق تثير مواقع التواصل الإجتماعي السعودية ومغردون : الأطفال نعمة صورة رضيع على قمة جبل شاهق تثير مواقع التواصل الإجتماعي السعودية ومغردون : الأطفال نعمة

أثارت صورة طفل رضيع وضعته أمه على رصيف يشرف على أعلى قمة جبل الهدى الموجود في محافظة الطائف غضب الكثير من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي وتساءلوا عن السبب الذي جعل هذه الأم تقوم بهذا العمل الغريب والخطير بالنسبة لحياة هذا الطفل الرضيع .

وقد وضعت الأم طفلها الرضيع على هذا الرصيف الضيق الذي لا يتجاوز النصف متر في هذا الوضع الخطير من أجل التقاط صورة له للذكرى من أسفل هذا المنحدر،الأمر الذي أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصلالإجتماعي الفيس بوك وتويتر واعتبره النشطاء أنه تصرف همجي يعبر عن اللامبالاة والغهمال في حياة الرضيع التي قد تعرض للخطر بهذا التصرف وأطلقوا هشتاج على تويتر #على_رصيف_الاستهتار تعبيرا منهم عن غضبهم من تصرف الأم. وانهالت الكثير من التعليقات وردود الأفعال على الهشتاج من المغردون الذين أجمعوا على أن الأطفال نعمة من الله سبحانه وتعالي منحها للبعض وحرم منها البعض الأخر فيجب الحفاظ عليها من أي خطر.

الجدير بالذكر أن صور السلفي أو التصوير عامة قد تسببت في موت العديد من الأشخاص وقد نشر مؤخرا في واقعة سقوط طالبتين في المرحلة الاعدادية من الدور الرابع بسبب التقاطهم لصورة سيلفي سقوطهم أثناء ذلك.

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