افتتاح وحدتين للغسيل الكلوى والأطفال المبتسرين بالسويس

افتتحت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع موانئ دبي العالمية – السخنة، اليوم، وحدتي الغسيل الكلوي والأطفال المبتسرين، في مركز طب الأسرة بمستشفى الصباح بمحافظة السويس، بعد استكمال أعمال تأسيس وتجهيز الوحدتين بأحدث المعدات الطبية. ‪

وتضمنت أعمال التطوير، تحديث وحدة الغسيل الكُلوي، وتزويدها بعشرة أجهزة طبية متطورة، فضلاً عن تطوير وحدة العناية المركزة للأطفال المبتسرين، وإمدادها بعشرة حضانات مجهزة بالكامل، لرفع كفاءة الخدمة الطبية للمرضى من أبناء محافظة السويس والمناطق المحيطة بها.

وتأتي هذه المبادرة، تنفيذًا لاتفاقية التعاون التي وقعتها وزارة الصحة والسكان، مع شركة موانئ دبي العالمية – السخنة، في شهر نوفمبر من العام الماضي، والتي نصت على قيام الشركة بكافة عمليات الشراء والتعاقد للمعدات والمستلزمات الطبية بالتعاون مع مديرية الصحة بالسويس.

ونصت مذكرة التعاون أيضًا، على قيام وزارة الصحة والسكان، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل سير العمل بالمشروع، وتقديم الدعم الفني فيما يتعلق بالمواصفات الفنية والطبية للتجهيزات والمعدات المستخدمة.

وقد أقيمت مراسم الافتتاح، تحت رعاية الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، وبحضور كل من اللواء أحمد حامد، و جون فيوار- المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية – السخنة، والدكتورة نانيس عادل، مستشارة وزير الصحة، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين، بما في ذلك اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس واللواء أحمد ولي الدين، رئيس أركان الجيش الثالث الميداني.

والجدير بالذكر أن موانئ دبي العالمية- السخنة، قامت بتمويل أعمال إنشاء وحدتي الغسيل الكلوي، والأطفال المبتسرين، وتجهيزهما بأحدث المعدات الطبية كجزء من مبادرات الاستدامة التي تنفذها الشركة تحت شعار “معًا من أجل مستقبل مصر”.