أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

افتتاح وحدتين للغسيل الكلوى والأطفال المبتسرين بالسويس

Google+ Print
افتتاح وحدتين للغسيل الكلوى والأطفال المبتسرين بالسويس افتتاح وحدتين للغسيل الكلوى والأطفال المبتسرين بالسويس

وزارة السحة والسكان

افتتحت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع موانئ دبي العالمية – السخنة، اليوم، وحدتي الغسيل الكلوي والأطفال المبتسرين، في مركز طب الأسرة بمستشفى الصباح بمحافظة السويس، بعد استكمال أعمال تأسيس وتجهيز الوحدتين بأحدث المعدات الطبية. ‪

وتضمنت أعمال التطوير، تحديث وحدة الغسيل الكُلوي، وتزويدها بعشرة أجهزة طبية متطورة، فضلاً عن تطوير وحدة العناية المركزة للأطفال المبتسرين، وإمدادها بعشرة حضانات مجهزة بالكامل، لرفع كفاءة الخدمة الطبية للمرضى من أبناء محافظة السويس والمناطق المحيطة بها.

وتأتي هذه المبادرة، تنفيذًا لاتفاقية التعاون التي وقعتها وزارة الصحة والسكان، مع شركة موانئ دبي العالمية – السخنة، في شهر نوفمبر من العام الماضي، والتي نصت على قيام الشركة بكافة عمليات الشراء والتعاقد للمعدات والمستلزمات الطبية بالتعاون مع مديرية الصحة بالسويس.

ونصت مذكرة التعاون أيضًا، على قيام وزارة الصحة والسكان، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل سير العمل بالمشروع، وتقديم الدعم الفني فيما يتعلق بالمواصفات الفنية والطبية للتجهيزات والمعدات المستخدمة.

وقد أقيمت مراسم الافتتاح، تحت رعاية الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، وبحضور كل من اللواء أحمد حامد، و جون فيوار- المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية – السخنة، والدكتورة نانيس عادل، مستشارة وزير الصحة، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين، بما في ذلك اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس واللواء أحمد ولي الدين، رئيس أركان الجيش الثالث الميداني.

والجدير بالذكر أن موانئ دبي العالمية- السخنة، قامت بتمويل أعمال إنشاء وحدتي الغسيل الكلوي، والأطفال المبتسرين، وتجهيزهما بأحدث المعدات الطبية كجزء من مبادرات الاستدامة التي تنفذها الشركة تحت شعار “معًا من أجل مستقبل ”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"

8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية

8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين

سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين