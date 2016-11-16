سامح شكرى لـ"سعد الحريرى": مصر تدعم استقرار لبنان السياسى والأمنى

كتب - أحمد جمعة

التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الأبعاء، رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريرى، حيث سلمه رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت التهنئة بانتخاب الرئيس اللبنانى ميشيل عون، والتأكيد على دعم مصر للبنان واستقرارها، ودعوته لزيارة مصر فى أقرب فرصه.

وأكد شكرى - وفقًا لبيان صادر عن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - خلال اللقاء على أن هذه هى الزيارة الثانية التى يقوم بها إلى لبنان خلال الاشهر القليلة الماضية، حيث تركزت الزيارة الأولى على دعم مصر للأطراف اللبنانية المختلفة لتشجيعها على تحقيق التوافق المطلوب الذى يضمن الخروج من مأزق الشغور الرئاسى الذى دام لعدة سنوات، وتأتى هذه الزيارة لتستكمل التعبير عن دعم مصر للبنان واستقراره السياسى والأمنى والاجتماعى.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء اللبنانى المكلف عن تقديره لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإيفاد وزير الخارجية إلى لبنان، مؤكدًا على أن الجميع يلاحظ عودة مصر للقيام بدورها الريادى فى المنطقة، وأن ذلك يبعث الأمل فى الشعوب العربية لمواجهه التحديات المختلفة التى تواجه العالم العربى وتحقيق التضامن العربى المنشود.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، بأن رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى أقام مأدبة غداء على شرف الوزير المصرى والوفد المرافق له، حضرها أقطاب ورموز تيار المستقبل، وفى مقدمتهم رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة ووزير الداخلية الحالى نهاد المشنوق، وأن الحوار تطرق إلى الكثير من القضايا والموضوعات الإقليمية والتحديات التى تواجه العالم العربى، وقد عكس وجود رؤية مشتركة تجاه تلك التحديات وأولوية العمل لمواجهتها، وتقديرًا للدور التى تضطلع به مصر من أجل دعم القضايا العربية ودعم جهود مكافحة الإرهاب والحفاظ على الهوية العربية.