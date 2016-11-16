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رئيس الوزراء يوجه بسحب المشروعات من المقاولين المتقاعسين

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رئيس الوزراء يوجه بسحب المشروعات من المقاولين المتقاعسين رئيس الوزراء يوجه بسحب المشروعات من المقاولين المتقاعسين

>كتبت هند مختار

قال اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، إن اجتماع اليوم الأربعاء تطرق للمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة والمشروعات القومية ومنها مياه الشرب والصرف الصحى.

 

وأضاف "الدالى"، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء وجه بسحب المشروعات من المقاولين المتقاعسين، لافتا إلى أن محافظة الجيزة تضم 8 أحياء و10 مراكز.

 

وأشار إلى أن رئيس الحكومة وافق على اعتماد 150 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب، و70 مليون جنيه منحة من اتحاد بنوك للمشروعات القومية بالمحافظة، مؤكدا أن المحافظة لا تقبل أى تبرعات من أشخاص أو مؤسسات.

 


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