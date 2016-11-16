"مصر للطيران" تنتظر التصاريح الخاصة لتشغيل رحلات إلى اليابان الشهر المقبل

كتبت-رحاب نبيل

قال مصدر مسئول بمصرللطيران، إن الشركة تنتظر صدور التصاريح اللازمة من سلطات الطيران اليابانية بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنى المصرى لتشغيل رحلات خاصة ليست منتظمة إلى نارتيا باليابان، خلال الشهر المقبل لنقل سياح إلى مصر، وذلك بالتعاقد مع إحدى الشركات السياحية، ولمدة محددة قد لاتزيد عن 6 أشهر.

وأوضح المصدر، أنه سيتم التشغيل بمجرد وصول هذه التصاريح، مشيرا الي أن الشركة ستسير الرحلات دعما للاقتصاد القومي بأنسب الاسعار الممكنة التي تجعل البرنامج السياحي المصري له الافضلية امام السائح الياباني بالرغم من ارتفاع نفقات التشغيل من تكاليف صيانة للطائرات، وشراء قطع الغيار، ورسوم الإقلاع والهبوط والوقود، ويتم جميعا سدادهم بالعملات الأجنبية.