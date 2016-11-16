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المصرى يجدد طلبه بإقامة باقى مبارياته على استاد الإسماعيلية

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المصرى يجدد طلبه بإقامة باقى مبارياته على استاد الإسماعيلية المصرى يجدد طلبه بإقامة باقى مبارياته على استاد الإسماعيلية

>أحمد وجيه

تقدم مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية بخطاب رسمي إلى اتحاد الكرة المصرى يطالب من خلاله بإقامة باقى مبارياته فى الدورى العام على ملعب استاد الإسماعيلية وذلك للمبالغ الكبيرة التى يتكلفها النادى من إقامة معسكرات وسفر دائم إلى برج العرب.

 

وأكد محمد أبو طالب عضو مجلس إدارة النادى المصرى أن إقامة مباريات الفريق على ملعب برج العرب تكلف الفريق فى المباراة الواحد حوالى 200 ألف جنيه وهذا مبلغ لا يستطيع النادى المصرى تحمله نظرًا لضعف الإمكانيات وعدم وجود موارد ثابتة تضخ مبالغ مادية لخزينة النادى حتى الآن متمنيًا أن يتم قبول طلبهم من قبل اتحاد الكرة المصرى ووزارة الداخلية.


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