أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

الاتحاد يختار 18 لاعبًا لمواجهة طلائع الجيش

Google+ Print
الاتحاد يختار 18 لاعبًا لمواجهة طلائع الجيش الاتحاد يختار 18 لاعبًا لمواجهة طلائع الجيش

>كتب محمد عراقى ومحمد الجزار

اختار مختار مختار، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، 18 لاعبًا قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها غدًا الخميس ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى العام.

 

وجاءت القائمة كالتالى: الهانى سليمان، محمود السيد، عبد الرحمن فاروق، أحمد السيد، بازوكا، عمرو نبيل، كالوشا، محمد عطوة، محمد عادل، أحمد الألفى، خالد الغندور، محمد أسامة، حسين خالد، أحمد الشيخ، كاسونجو، خالد قمر، محمد سالم، كابونجا.

 

ويغيب عن الفريق نور السيد، وهشام شحاتة، وخميس حسنى، وحسن طارق، وعمرو خليل، ومحمود شعبان، حازم إمام

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365