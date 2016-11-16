الاتحاد يختار 18 لاعبًا لمواجهة طلائع الجيش

كتب محمد عراقى ومحمد الجزار

اختار مختار مختار، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، 18 لاعبًا قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها غدًا الخميس ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى العام.

وجاءت القائمة كالتالى: الهانى سليمان، محمود السيد، عبد الرحمن فاروق، أحمد السيد، بازوكا، عمرو نبيل، كالوشا، محمد عطوة، محمد عادل، أحمد الألفى، خالد الغندور، محمد أسامة، حسين خالد، أحمد الشيخ، كاسونجو، خالد قمر، محمد سالم، كابونجا.

ويغيب عن الفريق نور السيد، وهشام شحاتة، وخميس حسنى، وحسن طارق، وعمرو خليل، ومحمود شعبان، حازم إمام