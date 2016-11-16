عبور 45 سفينة بقناة السويس اليوم بحمولات تزن 2.9 مليون طن

كتب – جمال نوفل

عبرت 45 سفينة، قناة السويس، اليوم الأربعاء، من الاتجاهين الشمالي و الجنوبي لقناة السويس، و بلغت حمولات البضائع ما بين بضائع عامة، و صب، و سوائل، و مواد بترولية، حوالي 2.9 مليون طن.

و صرح مصدر بهيئة قناة السويس، أن الفريق مميش، أكد أن السفينة “ebba maersk” القادمة من الشمال في طريقها إلي سلطنة عمان، هي أكبر السفن في الحمولات، حيث بلغت حمولتها 171 ألف طن، و بلغ عدد سفن الشمال 20 سفينة، وفي المقابل بلغ عدد السفن القادمة من الجنوب، 25 سفينة، أكثرهم حمولة الباخرة “maersk elly”، وبلغت حمولتها 171 ألف طن.