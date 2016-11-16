بالصور..«شكرى» يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريرى

صرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، التقي رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، حيث سلمه رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمنت التهنئة بانتخاب الرئيس اللبناني ميشيل عون، والتأكيد علي دعم مصر للبنان واستقرارها، ودعوته لزيارة مصر في أقرب فرصة، وقد أكد شكري خلال اللقاء علي أن هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها إلي لبنان خلال الاشهر القليلة الماضية، حيث تركزت الزيارة الأولي علي دعم مصر للأطراف اللبنانية المختلفة لتشجيعها علي تحقيق التوافق المطلوب، الذي يضمن الخروج من مأزق الشغور الرئاسي الذي دام لعدة سنوات، وتأتي هذه الزيارة لتستكمل التعبير عن دعم مصر للبنان واستقراره السياسي والأمن والاجتماعي.

ومن جانبه، أعرب «الحريرى»، عن تقديره لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإيفاد وزير الخارجية إلي لبنان، مؤكدًا علي أن الجميع يلاحظ عودة مصر للقيام بدورها الريادي في المنطقة، وأن ذلك يبعث الأمل في الشعوب العربية لمواجهة التحديات المختلفة، التي تواجه العالم العربي وتحقيق التضامن العربي المنشود.

وأضاف أبوزيد، بأن دولة الرئيس سعد الحريري، أقام مأدبة غداء علي شرف الوزير المصري والوفد المرافق، حضرها أقطاب ورموز تيار المستقبل، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة، ووزير الداخلية الحالي نهاد المشنوق، وأن الحوار تطرق إلي الكثير من القضايا والموضوعات الإقليمية والتحديات، التي تواجه العالم العربي، وقد عكس وجود رؤية مشتركة تجاه تلك التحديات، وأولوية العمل لمواجهتها، وتقديرًا للدور التي تضطلع به مصر من أجل دعم القضايا العربية، ودعم جهود مكافحة الإرهاب والحفاظ علي الهوية العربية.