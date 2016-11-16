بالصور..«الداخلية» تنظم قافلة طبية للكشف علي أهالي بورسعيد

كتب – جمال نوفل

نظمت وزارة الداخلية، اليوم، قافلة طبية شاملة تحت رعاية، اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، للكشف الطبي علي أهالي محافظة بورسعيد، وصرف الأدوية مجانًا، ويشمل الكشف عدد 14 تخصص يتضمن كافة الأشعة والتحاليل والسونار، وذلك بالاشتراك مع مديرية أمن بورسعيد، بإشراف اللواء زكي صلاح مساعد الوزير مدير أمن بورسعيد.

وأقيمت فعالية القافلة داخل مركز شاب “الزهور”، و التي استوعب مئات من المواطنين من قاموا بالكشف الطبي، و تم صرف الأدوية لهم مجانًا، وكان صلاح الدين، قد طالب وزارة الداخلية باستضافة بورسعيد للقوافل الطبية للمساهمة في الكشف و علاج المواطنين، تيسيرًا عليهم في الظروف الحالية، والتي تقابلها ارتفاع في أسعار الدواء، و قد لاقت القافلة استحسان أهالي بورسعيد و طالبوا بمزيد من هذه القوافل الطبية.