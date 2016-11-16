تكريم شريف مدكور وفرح علي في ندوة بـ «إعلام حلوان»

كتبت- إنجي لطفي

يستضيف قسم الإعلام في جامعة حلوان، الإعلامي شريف مدكور مقدم برنامج «شارع شريف»، على شاشة «CBC سفرة»، والإعلامية فرح علي مقدمة النشرة الرياضية على النهار اليوم، في ندوة بعنوان «التجربة الإعلامية الشبابية – شريف مدكور وفرح علي نموذجًا»، الأحد المقبل في تمام الساعة الحادية عشر ظهرًا في قاعة 55 بمبني كلية الآداب.

وقالت دكتور نائلة عمارة رئيس قسم الإعلام، إنها تستهل الموسم الثقافي لقسم الإعلام بلقاء الإعلاميين مع الطلاب من أجل استعراض تجاربهم الإعلامية، والحديث عن مواصفات الإعلامي الناجح، ونقل الخبرة والمهنية.

وأضافت عمارة في تصريح خاص لـ«ONA» أنه تم اختيار شخصيتين محبوبتين، قادرين على التواصل مع الشباب، بعيدًا عن الجدل والقضايا الخلافية السياسية في إطار مهني وإنساني بحت، مؤكدة على أنه من المقرر تكريمهم وتسلمهم دروع باسم قسم الإعلام.

يأتي تنظيم قسم الإعلام للندوة تحت رعاية دكتور فاطمة عبد الصمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع دكتور شيماء عزت مدير الوحدة، ودكتور علي سالم نائب المدير التنفيذي للوحدة.