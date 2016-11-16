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بالصور..كريم قاسم يتحدث عن عائلته اليهودية في «معكم منى الشاذلي» الجمعة المقبلة

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جانب من الحلقة

جانب من الحلقة

يحل الفنان الشاب كريم قاسم، ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة الجمعة المقبلة، من برنامج “معكم منى الشاذلي”، والمذاع على فضائية سي بي سي”.

ويتحدث قاسم لأول مرة عن طفولته، وكيف نشأ في أسرة تتميز بالتنوع الثقافي والديني، مشيرًا إلى أن جده لأبيه كان عميدا لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، بينما جده لأمه، القيادي اليساري المعروف، شحاتة هارون، اليهودي، والذي عارض سياسات إسرائيل الاستيطانية.

وروى قاسم كواليس علاقته بالراحلة والدته، نادية هارون، نائب رئيس الطائفة اليهودية في ، ودورها فى تربيته هو وشقيقته الكبرى، مشيرًا الى أنها تركت فراغًا كبيرًا في حياته بعد رحيلها.

وكشف قاسم لأول مرة كواليس مشاركته في الفيلم العالمي “the first line “، الذي تمر عرضه فى دور السينما مؤخرًا، مشيرًا الى أنه يسعى إلى الوصول إلى العالمية، خصوصًا أنه يمتلك المقومات التي تؤهله لذلك، وأهمها إجادته لأكثر من لغة أجنبية.

وتتضمن حلقة “الشاذلي” مع “قاسم”، حوارا مع الفنان سليمان عيد، يتحدث فيه عن الصورة الساخرة التي نشرها، تقليدًا للمطرب ، في عيد ميلاده الـ55، ويظهر عيد، لأول مرة بصحبة نجله عبدالرحمن، والذي كشف عن موهبته في الغناء، وقدم عدد من الأغنيات نالت إعجاب جمهور الاستديو.

وفى الحلقة يحكي الرحالة شريف لطف،ي قصة طوافه ببلدان عدة، على دراجته البخارية، موضحًا دور رحلاته في دعم مصر والسياحة بها.

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