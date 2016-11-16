أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بممارسة الشذوذ مع خادمه لـ15 ديسمبر

Google+ Print
تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بممارسة الشذوذ مع خادمه لـ15 ديسمبر تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بممارسة الشذوذ مع خادمه لـ15 ديسمبر

>كتب محمود نصر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بممارسة الشذوذ الجنسى مع خادمه، وتعاطيهما وحيازتهما المخدرات، إلى جلسة 15 ديسمبر، لسماع الشهود من الأطباء النفسيين. 

 

ووجهت النيابة للمتهمين تهم إدارة وتهيئة مكان لتعاطى جوهرين مخدرين "الحشيش" و"الميثامفيتامين" مقابل ممارسة الفجور، وقدم بقصد التعاطى للمتهم الأول وآخرين الجوهرين المخدرين المذكورين بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بقصد التعاطى الجوهرين المخدرين فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365