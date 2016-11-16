تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بممارسة الشذوذ مع خادمه لـ15 ديسمبر

كتب محمود نصر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بممارسة الشذوذ الجنسى مع خادمه، وتعاطيهما وحيازتهما المخدرات، إلى جلسة 15 ديسمبر، لسماع الشهود من الأطباء النفسيين.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم إدارة وتهيئة مكان لتعاطى جوهرين مخدرين "الحشيش" و"الميثامفيتامين" مقابل ممارسة الفجور، وقدم بقصد التعاطى للمتهم الأول وآخرين الجوهرين المخدرين المذكورين بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بقصد التعاطى الجوهرين المخدرين فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.