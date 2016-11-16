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محكمة الجنايات تقضى بإعدام ثلاثة متهمين هاربين قتلوا سيدة بالسويس

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محكمة الجنايات تقضى بإعدام ثلاثة متهمين هاربين قتلوا سيدة بالسويس محكمة الجنايات تقضى بإعدام ثلاثة متهمين هاربين قتلوا سيدة بالسويس

>السويس- سيد نون

قررت محكمة جنايات السويس اليوم الأربعاء برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم وبإجماع أراء أعضائها إعدام ثلاثة متهمين بقتل سيدة شنقا لغرض السرقة داخل منزلها.

وكانت محكمة جنايات السويس أحالت أوراق المتهمين الثلاثة الي المفتي في جلسة 11 أكتوبر الماضي.

والمتهمون الصادر قرار بإحالة أوراقهم الي المفتي هم، منصر ممدوح عبدالكريم " هارب " و حسين محمود توفيق " هارب " و حمادة ممدوح محمد حسن " هارب ".

وكان المحامي العام لنيابات السويس قام باحالة المتهمين للمحاكمة، لاتهامهم بقتل المجني عليها عطيات حسن حسين عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتلها وحددوا لهذا الغرض قطعة قماش " شال "، وقام المتهمون بقتلها داخل منزلها بغرض السرقة.

وشهدت الجلسية حضور أسرة القتيلة الذين وجهوا التحية لهيئة المحكمة لقيامها بإصدار الحكم علي المتهمين.

 


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