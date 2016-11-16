60 دقيقة.. أسوان يتقدم على الشرقية 1/2

كتب - هيثم عويس

تغيرت نتيجة الشرقية وأسوان بعدما أصبحت التعادل الإيجابى 2/2 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بنها فى مستهل مباريات الأسبوع التاسع للدورى.

وأحرز عمر بسام الهدف الثانى لأسوان من رأسية متقنة، وتعادل يحيى تراورى للشرقية فى الدقيقة 65، وكان جيروم ويا قد تقدم لأسوان فى الدقيقة 32 من متابعة كرة زميله حمادة السيد التى سددها وتصدى لها عمر رضوان حارس الشرقية والتى ترتد لتجد قدم ويا محرزًا الهدف الأول لأبناء الجنوب، بعدها مباشرة ضغط لاعبو الشرقية بغية إحراز هدف التعادل وبالفعل فى الدقيقة 35 يحتسب إبراهيم نور الدين حكم المباراة ركلة جزاء لأبناء الزقازيق يتصدى لها حسام حسن يحرزها على يمين حارس أسوان.

وفى الشوط الثانى ضغط لاعبو أسوان خلال ربع الساعة الأولى حتى أحرز عمر بسام الهدف الثانى من رأسية متقنة وضعها زميله جيروم ويا من ناحية اليسار لم يجد بسام أى صعوبة فى إحرازها برأسه فى المرمى، بعدها وفى الدقيقة 65 ينجح أبناء الشرقية فى إدراك التعادل عن طريق رأسية يحيى تراورى عكس سير اللقاء ليعود التعادل مرة أخرى بين الفريقين

يذكر أن أسوان يحتل المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط، بينما يحتل الشرقية المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة .