كواليس المنتخب.. جلسة صلح بين إكرامى وأحمد ناجى قبل مباراة الكونغو

كتب حاتم رضا

شهد معسكر المنتخب الوطنى قبل مباراة الكونغو الأولى بتصفيات المونديال، جلسة صلح جمعت أحمد ناجى مدرب حراس الفراعنة وشريف إكرامى حارس الأهلى، دون أن يعلم أحد ودون أن يتدخل أى مسئول بالجبلاية.

كان إكرامى قد أبدى حزنه من جهاز المنتخب بعد استبعاده من صفوف الفراعنة فى الفترة التى حرمه فيها مارتن يول مدرب الأهلى السابق من المشاركة مع الأهلى، وقال إكرامى لجهاز المنتخب إنه كان يتمنى أن يضمه الجهاز فى هذا التوقيت والوقوف بجانبه، إلا أن أحمد ناجى أكد لإكرامى أنه لا يمكن أن يضم لاعبًا لا يشارك مع ناديه، موضحًا أن الاستبعاد كان مؤقتًا وتم استدعاؤه فور عودته للمشاركة لأنه من الأعمدة الأساسية والقوام الرئيسى للفراعنة.

كان منتخب مصر فاز على غانا مؤخرًا 2-0 وقطع شوطًا كبيرًا نحو التأهل للمونديال.