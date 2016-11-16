استئناف محاكمة المتهمين بالهجوم على فندق «الأهرامات الثلاثة» في 29 نوفمبر

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 29 نوفمبر الجاري لنظر القضية المعروفة إعلاميًا باسم «فندق الأهرامات الثلاثة»، وذلك بعد رفض طلب الرد وتغريم المتهم 4000 ألاف جنيه أمام نفس الدائرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار ناجي شحاتة، قررت تأجيل محاكمة 26 متهمًا، بينهم 23 متهمًا محبوسًا و3 هاربين، بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

وأسندت النيابة لهم اتهامات بأنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016، قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلًا عن ارتكاب جرائم التجمهر، واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.‏