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استقالة رئيسة بلدية أمريكية بسبب إعجاب على منشور عنصري بحق ميشيل أوباما

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استقالة رئيسة بلدية أمريكية بسبب إعجاب على منشور عنصري بحق ميشيل أوباما استقالة رئيسة بلدية أمريكية بسبب إعجاب على منشور عنصري بحق ميشيل أوباما

ميشيل أوباما

استقالت بيفرلي ويلينج، رئيسة بلدية في ولاية فرجينيا الأمريكية على خلفية إعجابها بمنشور عنصري على موقع “فيس بوك” يصف السيدة الأولى ميشيل أوباما بأنها مثل “قردة بكعب عال”.

وقدمت رئيسة بلدية “كلاي”، البلدة الصغيرة في ولاية فرجينيا الغربية بشرق الولايات المتحدة، الثلاثاء استقالتها بعدما أبدت إعجابها بتعليق عنصري على فيس بوك يصف السيدة الأولى ميشال أوباما بأنها مثل “قردة بكعب عال”، كما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وكتبت باميلا رامسي تايلور، رئيسة هيئة تنموية تابعة لمقاطعة “كلاي”، على صفحتها في موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي في معرض تعليقها على فوز دونالد بالرئاسة أنه “سيكون أمرا منعشا أن نرى في البيت الأبيض سيدة أولى أنيقة وجميلة ومفعمة بالكرامة. لقد سئمت رؤية قردة بكعب عال”.

وهذا التعليق لقي على ما يبدو استحسان رئيسة البلدية بيفرلي ويلينج التي ردت على تايلور بالقول “لقد أسعدت يومي بام”، ولكن سرعان ما عمدت السيدتان إلى إزالة تعليقيهما عن صفحيتهما اللتين لم تعودا كذلك متصلتين بالإنترنت، بحسب ما نقلت “واشنطن بوست” عن وسائل إعلام محلية، وبحسب موظفين في هيئة التنمية في مقاطعة “كلاي” التي ترأسها تايلور فإن الأخيرة أقيلت من وظيفتها بسبب تعليقها العنصري.

فيما عقد مجلس بلدية كلاي جلسة طارئة بعد ظهر الثلاثاء وافق خلالها على استقالة رئيسته، مؤكدًا أنه سيعمل على تعيين خلف لها لتولي هذا المنصب للفترة المتبقية من الولاية وهي ثلاث سنوات.

أ ف ب

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