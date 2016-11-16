نصف ساعة يوميًا للساحر محمود عبدالعزيز على «ماسبيرو F.M»

تواصل إذاعة «التراث ماسبيرو F.M» إذاعة مسلسل «الدنيا على جناح يمامة»، في العاشرة صباحًا يوميًا، بطولة الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز، وتشاركه البطولة الفنانة نجلاء فتحي، مع باقة من كبار الفنانين منهم فاروق الفيشاوي، وعبد الله فرغلي، وأحمد راتب، وعادل هاشم، وإنعام سالوسة، والمسلسل تأليف الكاتب وحيد حامد، وموسيقى هاني مهنا، ومن إخراج يوسف حجازي.

الجدير بالذكر أن إذاعة «ماسبيرو F.M» والتي تبث إرسالها من خلال الموجة 91.5 تذيع حلقتين من المسلسل قبل نهاية الشهر الحالي كاملًا.

وقالت رئيس الإذاعة، نادية مبروك، إن إذاعة المسلسل لمسة وفاء للفنان الكبير الراحل محمود عبدالعزيز، الذي أثرى الحياة الفنية والدرامية بالعديد من روائع المسلسلات، سواء التليفزيونية أو الإذاعية أو الأفلام السينمائية.

وأشارت إلى أن رصيد محمود عبدالعزيز بالإذاعة كبير، ومنذ اللحظة الأولى التي أُعلن فيها عن رحيله تم تغطية الحدث على الهواء، من خلال الشبكات الإذاعية المختلفة، إضافة إلى إذاعة مجموعة من الأحاديث والبرامج الخاصة، وبرامج المنوعات التي سجلها للإذاعة؛ لتأكيد تفرد هذا الفنان الأصيل الذي رحل عن عالمنا، وبقيت لنا أعماله.