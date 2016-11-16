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مواليد شهر 2 من برج الدلو

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الأربعاء 16-11-2016 02:00

إن كان طفلك مولوداً بين 20 يناير إلى 18 فبرایر، فهو من مواليد الغربي، الذي يتميَّز بأنَّه غير تقليدي يهوى العلوم، شجاع ومستقل فكرياً، يريد أن يتميَّز عن الجميع، يسعى دائماً وراء التحفيز الفكري واكتشاف أي شيء جديد باستمرار.
وللتعرُّف أكثر عن صفات طفل برج الدلو، التقت «سيدتي» بالخبير الفلكي، أيمن حربي، ليذكر لنا أهم هذه الصفات:
النقاط الايجابيَّة لشخصيته:
- خفيف الظل، حساس جداً
- على الرغم من كسله أحياناً إلا أنَّه سريع البديهة
- ذكي وشخصيته مستقلة
- يحب الألغاز وقراءة القصص لأنَّه يحب التفكير والتحليل
- يحب إسداء الخدمات والمساعدة لأصدقائه
- يحب الإعمال الغريبة وغير التقليديَّة
- محبوب بين أصدقائه
- تفخر به عندما يخبرك معلمه أنَّه عبقري وتخجل عندما يشكو منه بعدم التركيز وإهماله لكتبه وأدواته.


لاحظي إلى أنَّه:
- يبدو شقياً وفوضوياً إلا أنَّه يميل إلى الوحدة
- مطيع في الظاهر، لكن سرعان ما ينقلب حاله وتجدين صعوبة في توجيهه
- فتيات الدلو تلفت انتباههنَّ الأزياء والتسريحات
- متقلب ومتغيِّر الأحوال والمزاج
- أحياناً يكون سلبياً قد يقابل أي اقتراح أو أمر أو طلب بالرفض القاطع، ولكن بعد تفكير في الأمر مليا ستندهشين من عقلانيته وردود أفعاله
النقاط التي لا بد من الانتباه إليها:
- يتأثر بالمشاحنات والمشاجرات ويزعجه التوتر وممكن يؤثر ذلك على نفسيته سلباً، احذر من تعرضه لمثل هذه المواقف وبخاصة قبل النوم
- عادة نجده يفهم للأشياء بسرعة شديدة إلى الحدِّ الذي يجعله لا يذكر، ولذلك عليك تعليمه كيفيَّة ترتيب أفكاره، وإلا سوف يتحول من طفل شديد الذكاء إلى إنسان بليد
- يجب أن تكوني حذرة فيما تقولينه وكيف تقولينه فالاقتراحات التي تزرع في ذهنه الخصب الذكي في الصغر يمكن أن ترسخ إلى آراء ثابتة في الكبر
- هو طفل ذكي فيا ليت تكثفين له الألعاب التي تحتاج إلى تفكير لتنمية تلك الموهبة
أما الألوان التي يحبذ أن تكون في محيط طفل الدلو فهي:
- يفضل أن تكون مجموعة من الألوان في غرف نومه جامعة بين الحارة والباردة بنسب متفاوتة، لكن يفضل نسبة الألوان الباردة أكثر.
- يفضل أن تكون في خزانة طفلك جميع الألوان التي تبعث النشاط والحيويَّة التي تبعث له الهدوء والاسترخاء وعلى حسب طبائعه، إن كان يميل الي الهدوء فاجعليه يرتدي الملابس ذات الألوان الحارة مثل (الأصفر، الأحمر، البرتقالي، والأحمر البنفسجي) ليخرجه من هدوئه، وإذا كان في حالة نشاط فاجعليه يرتدي الملابس الباردة مثل (الأخضر، الأزرق، والأزرق البنفسجي) للتخفيف من حركته.

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سيدتي

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