اتخاذ قرار الرضاعة الطبيعيَّة مسألة شخصيَّة تتعلق بالأم وحدها، لكن قد يعطي كثير من الناس من حولها كالعائلة والأقارب رأيهم في هذه المسألة خاصة أنَّها مفيدة جداً للأم والطفل معاً. وفي كثير من النواحي الرضاعة الطبيعيَّة تحرق السعرات الحراريَّة الزائدة. لذلك يمكن أن تساعد الأُم على فقدان الوزن المكتسب خلال الحمل بشكل أسرع، كما أنَّها تصدر هورمون الأوكسيتوسين ما يساعد على عودة الرحم إلى حجمه الطبيعي لما قبل الحمل، ويمكن أن تقلل من نزيف الرحم بعد الولادة بالإضافة إلى أنَّها تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيض، وقد تقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.



ولكن بعض الأمهات يعانين من التعرُّق الزائد خلال إرضاع أطفالهنَّ، وظهور رائحة كريهة من الثدي، ولحلِّ هذه المشكلة التقت «سيدتي نت» بطبيبة أمراض الجلديَّة والتجميل والليزر، رهام حمد الحيدري، لتجيب لنا عن هذه الأسئلة.

• لماذا يزداد التعرُّق ورائحة العرق النفاذة خلال الرضاعة؟

بشكل عام فإنَّ جسمك يقوم بمجهود كبير خلال إرضاع طفلك ينتج عنه الشعور بالحرارة بشكل أكبر من المعتاد ومن ثمَّ التعرُّق بشكل أكبر.

ـ تناول المشروبات اللازمة لإدرار اللبن، خاصة في الأشهر الأولى للرضاعة الطبيعيَّة يعمل على تغيُّر رائحة العرق وجعلها نفاذة وبخاصة تناول الحلبة ومنتجات الألبان والأطعمة شديدة التحلية.

ـ من ناحية أخرى فإنَّ جسمك يعمل على إدرار اللبن، الذي يزداد مع زيادة الرضاعة الطبيعيَّة لطفلك ومن ثمَّ ربما تعاني من تسرب حليب الثدي في غير وقت الرضاعة ما ينتج عنه شعورك بأنَّ جسمك بالكامل اكتسب رائحة حليب الثدي مع التعرُّق.

ـ وأخيراً فإنَّ تغيُّر الهورمونات لديك خلال مرحلة الرضاعة الطبيعيَّة، يغيِّر من كميَّة إفراز العرق ورائحة التعرُّق ليجعلها أكثر قوة.

ـ ولكن هذا الأمر لا يستمر طوال فترة الرضاعة مع انتظام طفلك وانتظام إدرار كميَّة حليب الثدي المناسبة له بإضافة لبلوغ مرحلة إدخال الطعام الصلب فإنَّ التعرُّق سيقل بالتدريج ليصل لمعدله الطبيعي قبل الولادة.



• كيف تتخلصين من رائحة العرق خلال الرضاعة؟

ـ الاهتمام بالنظافة الشخصيَّة والاستحمام مرتين يومياً مع إزالة الشعر تحت الإبط لتجنب الفطريات والبكتيريا، التي تزيد من رائحة العرق.

ـ ارتدي ملابس قطنيَّة واجلسي في مكان جيِّد التهوية أثناء إرضاع طفلك.

ـ اهتمي بنظافة ملابسك الداخليَّة وحمالة الصدر بالأخص واستبدليها فوراً، إذا لاحظت تسرب حليب الثدي أو بللا حتى لا تسبب رائحة نفاذة.

ـ استخدمي مزيل عرق طبياً باستشارة طبيبك الخاص حتي لا يضر طفلك.

ـ احرصي على شرب كوبين من الماء فور نهوضك من الفراش وبعد صراع طويل مع التعرُّق الليلي، حيث إنَّ شرب السوائل بشكل كبير يساعد على تخفيف رائحة العرق وإدرار الحليب.

ـ تجنَّبي الملابس المصنوعة من الأقمشة الصناعيَّة واستبدليها بملابس خفيفة ومصنوعة من القطن مع الحرص على ألا تكون مزودة بأي أشرطة أو أحزمة ضيِّقة.

ـ حاولي أن تبردي غرفة نومك وتخفضي إلى حدٍّ ما درجة حرارة المكيف.

ـ احرصي على إنعاش جسمك من خلال الاستحمام بالماء البارد وشرب كوب من المياه الباردة قبل الدخول إلى الفراش.