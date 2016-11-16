طرق سهلة لتغيير نظام طفلك في الطعام

قدمت مختصة التغذية ريما سلمان نصائح تساعد الأم في تحسين صحة طفلها العقلية والجسدية من خلال فطورهم الصباحي، وجاءت كالتالي:



- لكي يحصل أطفالك على تغذية صحية وجسم سليم عليكِ أن تكوني خير قدوة لهم في ذلك، فإذا قمتِ بتناول وجبة فطور صحية مع أطفالك فستقومين بترغيبهم في اختيار تلك النوعيات الصحية المناسبة لهم.

- إذا كانت ميول أطفالك تتجه نحو المأكولات السريعة مثل الهمبرجر والشاورما والبطاطس فلا تمنعيهم من ذلك، لكن قومي بتحضيرها لهم في المنزل، وتقديمها بطريقة شهية تثير فضولهم فيفتحون حقيبتهم المدرسية، ويتشجعون على تناول وجباتهم.

- إذا كنتِ تسعين إلى ترغيب أطفالك في تناول الخضراوات والفواكه فاختاري الأنواع التي لا يختلف لونها ولا تتغير رائحتها بفعل الوقت، فلا يفضل نهائياً وضع الموز أو التفاح المقشر أو المقطع في حقيبة الطفل الغذائية، إنما يوصى بالعنب والكيوي والفراولة والأناناس المقطع، فهي تبقى طازجة وتحافظ على لونها ورائحتها وبذلك يتناولها الطفل بشهية، كما يوصى بالاهتمام بالخضار وذلك من خلال تقطيع بعض الخيار والجزر والذرة المسلوقة.

وتضيف أن ذلك الحب والولع بالحلويات والشوكولاتة سببه الرئيسي الأهل، فالطفل عند ولادته لا يمكنه التمييز ما بين طعام حلو أو مالح أو مر، لكن الأهل يتخذون أسلوب المكافأة بشراء الحلويات لهم ما يجعلها أمراً مرغوباً فيه من قِبلهم، على أن تناول الحلويات بكثرة أمر يشكل ضرراً على صحتهم.

وبينت سلمان أن الأهل بذلك يزيدون دون أن يشعروا نسبة السكر في أجسام أولادهم ما يؤدي إلى السُّمنة وأضرار أخرى، لذا يجب عليهم حضهم على تناول السكريات الطبيعية المفيدة المتوفرة في الفواكه.

وأكدت أن وجبة إفطار الطفل يجب تقسيمها إلى جزءين: وجبة في المنزل، وتتمثل في كوب حليب مع حبة فواكه، وأخرى في المدرسة وتتمثل في "الساندويتش" الذي يأخذه معه لإمداده بالطاقة وتقليل خطر تعرضه إلى السُّمنة، بالإضافة إلى التمتع بعقل وجسم سليمين.

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