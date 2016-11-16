رئيس الوزراء لجماهير مباراة غانا: وقفتم خلف بلدكم بصورة راقية

تقدم المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بالتهنئة إلى المنتخب المصري على الفوز الذي أحرزه في مباراته الأخيرة ضمن مسيرته نحو المشاركة في كأس العالم في روسيا 2018.

وفازت منتخب مصر على نظيره الغاني، الأحد الماضي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد برج العرب ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقرر إقامته في روسيا 2018.

وأثنى رئيس الوزراء، في بيان صادر عن مجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماعه الأسبوعي اليوم، على الصورة المشرفة التي جسدتها الجماهير المصرية العريضة، في الوقوف خلف الفريق الوطني وتشجيعه بصورة راقية تعكس ثقافة الشعب المصري وتحضره، وذلك في إطار من التنظيم الرائع من جانب كافة الجهات المعنية.