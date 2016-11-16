غدا.. انعقاد مؤتمر قسم علاج الأورام بطب عين شمس

كتبت أمل علام

يعقد قسم علاج الأورام بطب عين شمس غدا المؤتمر الدولى الثالث، فى الفترة من 17 إلى 18 نوفمبر الجارى، برعاية الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، والدكتور أحمد عماد راضى وزير الصحة والسكان، والدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب جامعة عين شمس.

وقالت الدكتورة منال معوض رئيس قسم علاج الأورام بطب عين شمس رئيس المؤتمر إن مؤتمر هذا العام يعقد تحت عنوان "العلاجات المستحدثة لمرض السرطان فى الدول النامية" لإعادة كتابة الخطوط الاسترشادية للعلاج.

وأشارت إلى أن المؤتمر يعد استمرارا للنجاح الذى تحقق خلال العامين الماضيين بعد جذب عدد كبير من الخبراء من أفضل خبراء العالم فى علاج الأورام، بالإضافة إلى حضور مئات من أطباء الأورام من مصر والعالم العربى، كما نجح المؤتمر هذا العام فى الاستعانة بخبرات 27 من أكبر أساتذة الأورام من 9 دول من بينهم الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا وهولندا وسلوفاكيا وصربيا والسعودية والأردن والبحرين.

وأشارت إلى أن المؤتمر يقدم أحدث ما توصل إليه العلم فى مجال علاج أورام الجهاز الهضمى وأورام المخ والصدر والجهاز البولى وأورام النساء والأطفال وأورام الرأس والرقبة، لإثراء المناقشات مع الأطباء المصريين العاملين فى هذا المجال للوصول لخطوط استرشادية تتناسب مع إمكانياتنا كدولة نامية.

وأضافت بأنه يعقد على هامش المؤتمر ورشتى عمل للصيدلة الإكلينيكية وعلاج الأورام التلطيفى متضمنا علاج الألم.

جدير بالذكر أن الخطوط الاسترشادية يشارك فى وضعها 27 خبيرا دوليا يناقش أحدث أساليب التشخيص وعلاج الأورام.