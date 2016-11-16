حجز عامل متهم بالاعتداء الجنسى على 3 تلاميذ بالقناطر لحين وصول التحريات

القليوبية – محمد قاسم

أمرت نيابة القناطر، برئاسة المستشار عبد الحميد الفقى رئيس النيابة، بحجز عامل لحين وصول تحريات المباحث حول واقعة اتهام أولياء أمور 3 تلاميذ بمدرسة خالد بن الوليد الإعدادية له بمحاولة استدراج أبنائهم بحجة التدريب على لعب كرة القدم فى أحد النوادى الشهيرة للتعدى عليهم جنسيا.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أشرف صلاح الدين مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد قيام بعض أولياء أمور الطلاب بالمدرسة بالإمساك بشخص يدعى "محمد .ع" عامل بصالة الجيم بنادى شهير، واتهموه بمحاولة استدراج أطفالهم للتعدى عليهم جنسيا عن طريق إيهامهم بقدرته على ضمهم لفريق كرة القدم.

وتوصلت المعلومات الأولية، إلى أن المتهم يتردد على المدرسة للحديث مع الطلاب حول إلحاقهم بالنادى عقب القيام بالكشف الطبى عليهم، لكن الطلاب أبلغوا أولياء أمورهم بقصص متنوعة بشأنه، فأعدوا له كمينا بالاتفاق معهم، وأمسكوا به، واتصلوا بالشرطة، فانتقل المقدم أحمد الخولى رئيس مباحث مركز القناطر، وألقى القبض على المتهم واقتاده للمركز.

تحرر محضرا بالواقعة حمل رقم 10165 إدارى مركز القناطر الخيرية، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.