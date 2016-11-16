«الوزراء» للمصريين: «شكرًا لإنجاحكم الإجراءات الاقتصادية الأخيرة»

أعرب مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عن خالص الشكر والتقدير إلى الشعب المصري العظيم، على تفهمه لخطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإنجاح الإجراءات التي تم إتخاذها مؤخرًا للوصول لمرحلة البناء وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف المجلس، في بيان صادر عنه اليووم، أن هذه القرارات تصب في صالح الاقتصاد والمواطن المصري، مؤكدًا أن هذا الموقف الوطني يعكس وعي المواطن بحجم التحديات التي تواجه الوطن.

كما أشاد مجلس الوزراء بدور القوات المسلحة والشرطة المصرية في تطهير الوطن من عناصر الإرهاب والظلام، والحفاظ على الأمن والإستقرار، الذي يعد ضمانة رئيسية لتحقيق الإصلاح الإقتصادي، وجذب المزيد من الإستثمارات.