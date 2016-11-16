بالصور ..تكريم تلميذ أطلق مبادرة "معا طلاب مصر من أجل مصر" بالمنوفية

المنوفية – محمد فتحى ومحمود شاكر

استقبل الدكتور عبدالله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بمكتبه اليوم، السيد محمد حماد الطالب بمدرسة الاسقفية الخاصة بمنوف، وصاحب مبادرة "معا طلاب مصر من اجل مصر " ويرد من خلالها على دعوات جماعة الإخوان وفشلهم فى 11/11 الماضية.

حضر اللقاء رضا الرشيدي وكيل المديرية وعبدالعزيز محفوظ مدير التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، وسعيد عرفة مدير ادارة منوف التعليمة والطالب السيد محمد حماد الطالب بمدرسة الاسقفية الخاصة بمنوف.

وعرض الطفل فكرة المبادرة ودعا من خلالها كل طلاب مصر يوم 12 / 12 للتبرع بمبلغ 1 جنيه لصندوق تحيا مصر ايماناً منهم بدورالرئيس عبدالفتاح السيسي في حماية وخدمة مصر وشعبها وتطوير العملية التعليمة .

من جانبة رحب الدكتور عبدالله عمارة بالفكرة والمبادرة واستقبل الطالب بحفاوة بالغة وقد وعد بتنفيذ المبادرة ووعد بابلاغ وزير التربية والتعليم وتنفيذ المبادرة في كل مدراس الجمهورية .

وكرم وكيل وزارة التربية والتعليم الطالب وشجعة علي فكرتة العظيمة، وناشد الطالب كل قيادات مصر بالمشاركة في المبادرة بداية من وزير التربية والتعليم.