حيثيات حكم المؤبد لـ«قاتل بائع الشاى بالرحاب»: توافرت نية القتل لدى الجاني

قالت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، بأنها استدلت في حكمها بالمؤبد على أمين الشرطة المتهم بـ”قتل بائع الرحاب”، على توافر نية القتل لدى الجاني من إطلاقه وابل من الأعيرة النارية من سلاحه الميري المٌسلم إليه وهو سلاح قاتل بطبيعته .

وأضافت المحكمة، في أسباب الحكم المبدئية التي أطلع عليها مراسل “أونا”، أن العيارات المصوبة جهة المجني عليه كانت في مقتل، ومن مسافة جاوزت مدى الإطلاق من قريب، وذلك على النحو والوصف المبين تفصيلاً في تقرير الصفة التشريحية .

كما ارتكنت المحكمة في ثبوت النية لشهادة كلٍ من علاء محمد حسونة وحمادة حسونة والعميد محمود أبو عمر حسن، ودللت على عدم توافرها بما هو مستقر عليه قضاءً من أن الظروف المحيطة بالواقعة، والمظاهر، والأمارات الخارجية التي أتاها الجاني تنم عن ما تضمر في نفسه وإنتواءه قتل المجني عليه .

وردت المحكمة سردًا على دفاع ودفوع المتهم التي أبداها بمحضر الجلسة ردًا قانونيًا وواقعيا مفندةً له تلك الدفوع، والتي وصفتها المحكمة بأنها جاءت جميعها في غير محلها .