«المصرية للطيران» تحتفل بتخريج المجموعة الأولى من ضباط المعلومات

نظمت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، التابعة لوزارة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، مراسم حفل تخريج المجموعة الأولى من ضباط معلومات الطيران، وعددهم 20 خريجًا.

وتم خلال الحفل تقديم عرضًا مختصرًا عن نشأة وتطور التدريب على الطيران في مصر، والإمكانيات والخدمات التدريبية التي تقدمها الأكاديمية، وتوزيع بعض البروشورات والمطبوعات التسويقية لبرامج الأكاديمية.

ويشترط البرنامج، المتكامل لتدريب ضباط معلومات الطيران، حصول المتقدم على المؤهل الجامعي، واجتياز الاختبارات المقررة في اللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، والقدرات، والمقابلة الشخصية، ويستغرق البرنامج نحو 9 أشهر يحصل خلالها المتدرب على دورات وبرامج اللغة الإنجليزية، والدورة الأساسية لإدارة الحركة الجوية والدورة الأساسية لمعلومات الطيران.

وأعلنت الأكاديمية هذا الأسبوع عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالبرنامح التدريبي لضباط معلومات الطيران للتدريب، والعمل بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية فور التخرج، طبقًا للبروتوكول، وفي إطار من التعاون بين الأكاديمية والشركة.