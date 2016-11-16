نهيان بن مبارك يطلق فعاليات اليوم الوطني الـ45

اكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة أن الاحتفال باليوم الوطني الـ45 يعكس قناعتنا القوية وحبنا لدولتنا الغالية وفخرنا واعتزازنا ببلدنا الإمارات وبمكتسباتها الهائلة في جميع الميادين وكافة المجالات.

وقال معاليه إن احتفالنا هو تعبير صادق عن فخرنا واعتزازنا بالقيم والمبادئ التي تحرص عليها هذه الدولة العزيزة هو تعبير عن فخرنا واعتزازنا بنظام الدولة وقادتها وبأبنائها وبناتها وبعطائها وإنجازاتها وبما تمثله من نموذج حضاري فريد ومتطور في التسامح والتعايش والتعارف وفي التنمية والتعمير والبناء.

ودعا معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة جميع الجهات المشاركة لأن تكون احتفالاتنا هذا العام بمناسبة يوم الاتحاد على مستوى المكانة المحورية لدولة الإمارات في العالم وعلى قدر ما يتفق مع أهمية هذه المناسبة العزيزة والمتجددة التي تثير لدى الجميع ذكريات كثيرة تجعلنا نشكر المولى العلي القدير الذي ربط واقعنا ومصيرنا بواقع هذا الوطن العزيز ومصيره وهو وطن ننعم بدفئه ونحظى بدعمه بما يجعلنا بصدق وإخلاص نبادر دائما بالعمل على تقدمه وتطوره لأنه يستحق منا الكثير.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي نظمته وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في دبي اليوم وشاركت به كافة فئات المجتمع الإماراتي برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس اللجنة العليا لليوم الوطني الـ45 وذلك لإطلاق فعاليات وبرامج ومبادرات اليوم الوطني الـ45.

حضر اللقاء عفراء الصابري وكيلة وزارة الثقافة وتنمية المعرفة وحكم الهاشمي الوكيل المساعد لقطاع الثقافة والفنون والاثار وأعضاء اللجنة العليا المنظمة لفعاليات اليوم الوطني الـ45 على مستوى الدولة وسفراء الدول العربية والأجنبية التي تشارك فرقها الشعبية وجالياتها في الفعاليات إضافة إلى رؤساء المؤسسات الإعلامية العاملة بالدولة - إذاعة – تلفزيون – صحافة - والفنانين والشخصيات البارزة في مجال مواقع التواصل الاجتماعي.. كما شارك في هذا اللقاء الموسع أعضاء المجالس الشبابية بكافة إمارات الدولة وممثلي المراكز الثقافية والذي تم من خلاله بحث كيفية دعم وتكامل كافة الجهود لتخرج فعاليات اليوم الوطني بالصورة التي تليق بهذه المناسبة الوطنية الأهم في تاريخ الإمارات ولتحقيق الأهداف السامية التي تقف خلف الاحتفالات باليوم الوطني.

وقال معاليه ان الحرص على الاحتفالات وان تعم جميع انحاء الدولة يؤكد فخرنا بماضينا التليد وحاضرنا الزاهر والناجح وبما نتطلع إليه من مستقبل مشرق وواعد بإذن الله.

> وأضاف معاليه ان حرصكم اليوم على الحضور والمشاركة في هذا اللقاء الهام هو دليل قوي على ما تتسم به مسيرة هذا الوطن العزيز من المشاركة الواسعة لكافة فعاليات المجتمع من أجل تأكيد الهوية الوطنية وتعزيز الدور المتنامي لدولتنا الناهضة في المنطقة والعالم.. مؤكدا معاليه ان المشاركة اليوم هو دليل اعتزاز وافتخار بأن الإمارات العربية المتحدة دولة ناجحة بكل المقاييس دولة تسير في طريقها بوضوح وتتحمل مسؤولياتها باقتدار بل وأيضا تناصر قضايا الحق والعدل والسلام في كل مكان.

وقال معاليه إنه كلما أتى يوم الاتحاد تقفز إلى الأذهان صور مشرقة ومتلاحقة بها وخلالها نعتز بدور القائد والمؤسس المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أجزل الله مثوبته وأسكنه فسيح جناته لقاء ما قدم وعمر وبنى وشيد حيث قاد الإمارات في مسيرة مباركة من النهضة والنماء.. وإننا ونحن نستعد للاحتفال بيوم الاتحاد إنما نعتز ونفتخر أيضا بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

ورفع معاليه إلى سموه أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير لقيادته الرشيدة لهذا الوطن المعطاء الذي أصبح بحمد الله وطنا للرخاء والاستقرار وطنا للحكمة والسلام بل وأيضا وطنا للتقدم والعمران.. كما تقدم معاليه بعظيم الشكر وعاطر الثناء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.. مقدرا معاليه لهم جميعا دورهم القيادي والمهم في تحقيق التقدم والازدهار في مسيرة الدولة وبشكل مستمر .. وقال إنه بفضل ما نحظى به من قيادة حكيمة وواعية تتحقق مشاركة الجميع وتتضافر كل الجهود من أجل هذا الوطن في السياسة والاقتصاد والتعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية وتنمية الإنسان والإبداع والابتكار وكافة القطاعات وشتى المجالات وكل هذه ركائز محورية وإنجازات هائلة ورائعة تؤكد هويتنا وتعزز لدى أبناء وطننا كافة مبادئ الولاء والانتماء بل وكذلك القدرة على التعامل الذكي مع معطيات العصر بما يدعونا دائما للاطمئنان والاستبشار بمسيرتنا الرائدة وبقدرتنا على الإسهام النشط في المنطقة والعالم.

وفي ختام كلمته شكر معاليه كافة الحضور على إسهاماتهم الطيبة متطلعا معاليه إلى أن تكون احتفالات هذا العام على أعلى مستوى من الإبداع والإتقان وعلى درب الحق والخير نسير وفي ظل القيادة الحكيمة نعمل بعزم وقوة وإرادة حتى يتحقق لهذا الوطن العزيز دائما كل ما نصبو إليه من تقدم وفلاح كي تبقى الإمارات وهي في المقدمة والطليعة بين دول العالم أجمع.