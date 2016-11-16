محامية «شفيق» عن عودته إلى مصر: «دي حاجة ترجعله»

أكدت دنيا عدلي حسين، دفاع الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أن موكلها ليس متهمًا في أي قضية أخرى، مشيرة إلى أن من حقه أن يُرفع أسمه من قوائم ترقب الوصول بالمطارات، لأنه حاصل على البراءة منذ أكثر من عامين في قضية “أرض الطيارين”.

وأشارت حسين، في تصريحات خاصة لـ”أونا”، أنها لا تعلم متى سيعود إلى مصر، قائلة: “دي حاجة ترجعله”.

وكانت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، الأربعاء، قد قضت بإلغاء القرار الصادر بوضع اسم المرشح الرئاسي السابق “أحمد شفيق” على قوائم الترقب والوصول.

صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد وأحمد مختار، بسكرتارية محمد سليمان ومحمد أبو العلا.