15 ديسمبر.. الحكم في استئناف زوج حفيدة «حسين سالم» على تطليقها منه

قررت محكمة استئناف الأسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حجز الاستئناف المقدم من رفعت، زوج حفيدة رجل الأعمال حسين سالم، على الحكم الصادر من محكمة أسرة مصر الجديدة بتطليقها منه طلقة بائنة، لاستحكام الخلاف والنفور، لجلسة 15 ديسمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل، للنطق بالحكم، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت محكمة أسرة مصر الجديدة ، قضت – 26 مايو الماضي – بقبول اعتراض حفيدة رجل الأعمال حسين سالم على إنذار الطاعة الذي أقامه ضدها زوجها بحجة أنها تركت مسكن الزوجية، وقبول طلبها العارض بتطليقها لاستحكام النفور والخلاف مع زوجها.