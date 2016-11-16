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تداولات قياسية للبورصة.. ومؤشرها يقترب من كسر حاجز الـ 11 ألف نقطة

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تداولات قياسية للبورصة.. ومؤشرها يقترب من كسر حاجز الـ 11 ألف نقطة تداولات قياسية للبورصة.. ومؤشرها يقترب من كسر حاجز الـ 11 ألف نقطة

البورصة المصرية – أرشيفية

حققت البورصة المصرية تداولات قياسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء بلغت حوالي 2.3 مليار جنيه، وربح رأسمالها السوقي نحو 13.7 مليار، ليغلق عند مستوى 535,857 مليار جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

وارتفع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 3.35% ليغلق عند مستوى 10997 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 3.9% ليغلق عند مستوى 1754 نقطة، وقفز مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 4.37% ليغلق عند مستوى 10701 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 428 نقطة، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 1010 نقاط.

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