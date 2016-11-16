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«السيسي» يدعو الرئيس الكيني لزيادة التعاون المشترك في الزراعة والسياحة

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«السيسي» يدعو الرئيس الكيني لزيادة التعاون المشترك في الزراعة والسياحة «السيسي» يدعو الرئيس الكيني لزيادة التعاون المشترك في الزراعة والسياحة

جانب من لقاء الرئيس عبد الفتاح ونائب رئيس كينيا بقصر الاتحادية اليوم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الأربعاء، وليام روتو نائب رئيس جمهورية كينيا بحضور وزير السياحة الكيني، ويحيى راشد وزير السياحة.

وقال السفيرعلاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، الأربعاء، إن نائب رئيس كينيا نقل تحيات الرئيس الكيني إلى الرئيس السيسسي، وسلّمه رسالة من الرئيس أوهورو كينياتا تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية، وزيادة التنسيق والتشاور بين البلدين.

وأعرب نائب الرئيس الكيني، خلال اللقاء، عن تقدير بلاده للدعم الفني الذي تقدمه في مجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في عدد من القطاعات، مؤكدًا ما يعكسه ذلك من عُمق روابط الأخوة والتعاون التي تجمع بين البلدين.

وأشار وليام روتو إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في المجالات المختلفة، مشيدًا في هذا الإطار باستضافة مصر في العام الماضي لقمة التكتلات الاقتصادية الافريقية الثلاثة، وحرصها على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي الافريقي المشترك.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الرئيس رحب بنائب رئيس كينيا، مؤكدًا العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين على جميع الأصعدة.

كما طلب نقل تحياته إلى الرئيس الكيني، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز التعاون في كافة المجالات مع جميع الدول الأفريقية بشكل عام، ودول حوض النيل بشكل خاص.

وأشار الرئيس السيسي إلى ضرورة العمل على تكثيف التواصل والتعاون بين الدول الأفريقية والاهتمام بمشروعات البنية الأساسية من أجل تحقيق المصالح المشتركة، مؤكدًا أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تجمع بين مصر وكينيا، والارتقاء بالتبادل التجاري بين الدولتين الذي يبلغ 568 مليون دولار حتى يتناسب مع ما يجمعهما من علاقات سياسية متميزة.

وأوضح وجود آفاق كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين في عدد من القطاعات، لا سيما الزراعة والسياحة بالنظر إلى المقومات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان في هذين القطاعين، مؤكدًا مواصلة مصر تقديم دعمها وخبرتها الفنية لكينيا في مختلف المجالات.

وذكر السفيرعلاء يوسف أن اللقاء شهد تباحثًا حول عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير علاقات التعاون بين البلدين.

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