«الإسلامبولي» يتقدم بشكوى ضد «منصور» و«حساسين» لسبه وقذفه في «انفراد»

تقدم المحامي محمد عبد العزيز والي، وكيلًا عن عصام الإسلامبولي بـ 3 شكاوى إلى رئيس نيابة أول أكتوبر ضد سعيد سعد حساسين، ومرتضى أحمد منصور، بشأن حلقة برنامج انفراد بقناة العاصمة، التي سب فيها منصور الإسلامبولي، موجهًا له عبارات تعتبر من قبيل القذف في حقه، على حد وصف نص الشكوى، حسبما أفاد مراسلنا.

وذكرت الشكوى، أن الحلقة تضمنت أخبارًا كاذبة مع سوء القصد، وشملت سبًا يتضمن خدش للشرف والاعتبار، ورُددت هذه العبارات من قِبل مرتضى أحمد منصور، ومشاركة المشكو في حقه الثاني سعيد حساسين باعتباره مالك قناة العاصمة، والمسئول عن الحقوق المدنية بالتعرض للشاكي قولًا وفعلً، وإشارة بقناة العاصمة والمذاع على الهواء، وتم مشاهدته أمام جميع مشاهدين البرنامج في مصر وخارجها.

وذكرت الشكوى، أن مرتضى منصور تعدى على عصام الإسلامبولي، المحامي وأهانه – بالإشارة والقول والتهديد – بسبب أعماله المهنية، حيث أشار مرتضى منصور بالسبابة والابهام “عرفت بقا حجمك يا عصام أنت وعمرو الشوبكي بتاعك”.

وأضافت الشكوى، أن منصور تفوه بعبارت أخرى من شأنها الحط من كرامة الإسلامبولي عندما وصفه بأنه يسيئ لأعلى محكمة في مصر “النقض” قائلًا:” ما ترد يا عصام أنت والشوبكي أنا عاوز راجل يرد على اللي بقوله دلوقتي أنتوا عارفين عملتوا إيه في الورق، شلتوا الورق وحطيتوا ورق أنتوا مزورين”.

كما أضافت الدعوى أن الشاكي عصام الإسلامبولي، وقع في حقه الاعتداء بمناسبة عمله كمحامي ضد أحمد مرتضى منصور نجل المشكو في حقه الأول بخصوص القضية رقم 75 لسنة 85 قضائية الذي صدر الحكم فيها بإسقاط عضويته لصالح الدكتور عمرو الشوبكي، وتصعيده بدلًا من أحمد مرتضى منصور على مقعد دائرة الدقي والعجوزة.

وأشارت الشكوى، إلى أن منصور قال خلال الحلقة ” عاملي نفسك فقيه دستوري يا عصام محدش فقيه بمقبول.. أنت مين أنت في سوق المحاماة”.